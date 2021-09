Roma 2021: Gualtieri, a Marino ho chiesto consigli, in coalizione diverse persone a lui vicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'ex sindaco Ignazio Marino "ci siamo sentiti. Ho chiesto consigli, come ho fatto con Rutelli, Veltroni e Tocci, tante persone importanti nel buon governo di centrosinistra in questa città". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in una intervista a Rainews24. "Nella nostra coalizione ci sono tante persone che sono state vicine a Marino, penso a Giovanni Caudo capolista di una lista. Io guardo avanti. Vanno ricucite ferite del passato", ha concluso. (Rer)