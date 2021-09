Cina: razionamento energia Kunshan, ingenti perdite per le società taiwanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese taiwanesi che operano nella città cinese di Kunshan stimano perdite per oltre 300 milioni di dollari a seguito del razionamento dell'energia imposto alle imprese a gli stabilimenti locali sino al 30 settembre. La crisi energetica locale ha colpito le principali industrie, tra cui la catena di approvvigionamento Apple, i servizi di produzione elettronica (Ems), l'optoelettronica e la produzione di componenti elettronici. Le principali aziende taiwanesi attive in loco, come Au Optronics, Concraft ed Emc dovrebbero fare affidamento sulle scorte per evadere gli ordini durante la sospensione della produzione. La crisi energetica e la sospensione della produzione derivano da due fattori: la carenza di forniture di carbone, che porta a costi elevati dell'elettricità, e il controllo regionale del consumo energetico sotto la pressione di rispettare il piano di "doppio controllo" per contenere i consumi e l'intensità energetica. (Cip)