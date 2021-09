Russia-Usa: ministro Esteri Lavrov scettico sulle dichiarazioni “pacifiste” di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espresso scetticismo sulle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il quale Washington non avrebbe più intenzione di usare la forza per cambiare l'ordine interno in altri Paesi. Il ministro degli Esteri russo ha osservato che nel caso degli Stati Uniti tutto potrebbe mutare rapidamente, come è successo quando l'amministrazione Trump si è improvvisamente ritirata dall'accordo sul programma nucleare iraniano, precedentemente sottoscritto dall'amministrazione Obama. Lavrov ha anche sottolineato che le parole di Biden sull'"era della diplomazia intensiva" chiariscono che Washington non ha affatto abbandonato la sua intenzione di organizzare la vita politica degli altri Paesi nel modo giusto secondo gli interessi americani, ad esempio, attraverso le rivoluzioni colorate.(Rum)