Covid: l'Oms intende riaprire le proprie indagini sulle origini della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) intende riaprire le indagini in merito all'origine della pandemia di Covid-19, affidandole a un gruppo di 20 scienziati chiamati a cercare e valutare nuove prove ed evidenze scientifiche. Lo riferisce il "Wall Street Journal", ricordando che la prima indagine effettuata dall'Oms in Cina, lo scorso anno, non ha ottenuto dalle autorità di quel Paese dati e informazioni sufficienti a rispondere ai quesiti fondamentali riguardo l'origine del virus. Il neoistituito "Gruppo di consulenza scientifica sulle origini dei nuovi patogeni" potrebbe esprimere un giudizio definitivo in merito alla provenienza della Covid.19: nei mesi scorsi una serie di informazioni riservate e testimonianze ha progressivamente avvalorato la teoria secondo cui il virus sarebbe frutto di ricerche sul "guadagno di funzione" condotte presso l'istituto di virologia di Wuhan. Il gruppo di scienziati assemblato dall'Oms include esperti di sicurezza di laboratorio e biosicurezza, di genetica e di malattie animali. (Nys)