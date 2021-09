Giappone: il fidanzato della principessa Mako rientra in Giappone in vista delle nozze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha studiato un piano che prevede di non privare dello status reale le principesse della famiglia imperiale che sposano comuni cittadini. Lo riferiscono fonti a conoscenza della questione citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il piano è una delle ipotesi allo studio del governo per preservare la famiglia imperiale giapponese. Le regole attualmente in vigore prevedono che le principesse che sposano cittadini comuni rinuncino allo status imperiale; tale regolamento ha però progressivamente ridimensionato la famiglia imperiale, che scarseggia anche di eredi maschi al trono. Il tema dell'assottigliamento della famiglia imperiale si è reimposto in vista del matrimonio della principessa Mako, nipote 29 enne dell'imperatore Naruhito. (Git)