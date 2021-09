Taiwan: governo lancia piattaforma streaming in inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ha recentemente inaugurato al sua prima piattaforma per la condivisione di notizie e informazioni in lingua inglese; la nuova piattaforma, finanziata dal governo taiwanese, punta a dare all'isola una voce sul palcoscenico internazionale, diffondendo una visione alternativa a quella cinese delle questioni relative allo Stretto di Taiwan. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione della nuova piattaforma, durante la quale ha affermato che il nuovo servizio punta a esibire la democrazia taiwanese e "mostrare al mondo la nostra diversità, i nostri risultati e la nostra aspirazione a contribuire alla comunità internazionale". Il vicepresidente taiwanese, William Lai, ha aggiunto che la piattaforma servirà anche da strumento per migliorare la conoscenza della lingua inglese nell'Isola. (Cip)