Corea del Sud: il governo prepara nuove misure contro l'indebitamento privato

- Il governo della Corea del Sud intende introdurre nuove misure per contenere il debito delle famiglie. Lo ha annunciato oggi il presidente della Commissione per i servizi finanziari della sudcoreana (Fsc), Koh Seung-beom. Le nuove misure, che verranno presentate il mese prossimo, saranno tese a migliorare i metodi di calcolo del debito delle famiglie e la solvibilità. Koh ha definito il debito delle famiglie il "maggior rischio potenziale" per l'economia del Paese. A partire dallo scorso luglio le Fsc ha adottato criteri più rigorosi per il calcolo degli indici del servizio del debito ipotecario, che calcola il peso dei debiti sui redditi annui dei debitori. Nel mese di giugno il credito alle famiglie sudcoreane ha toccato la cifra record di 1.540 miliardi di dollari. (segue) (Git)