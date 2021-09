Corea del Sud: il governo prepara nuove misure contro l'indebitamento privato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita dell'economia della Corea del Sud per il 2021 e il 2022. Nel suo ultimo rapporto di previsione il fondo stima che il prodotto interno lordo sudcoreano crescerà del 4,3 per cento quest'anno: un incremento dello 0,7 per cento rispetto alla previsione che il Fmi aveva formulato lo scorso aprile. La previsione è la più ottimistica tra quelle delle principali istituzioni finanziarie domestiche e internazionali: il governo sudcoreano prevede infatti per quest'anno una crescita del 4,2 per cento; la banca di Corea stima una crescita del 4 per cento, mentre l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) non ha ancora rivisto la propria proiezione, che per il momento è del 3,8 per cento. (Git)