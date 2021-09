Ue: ambasciatore Melnyk, il nostro cammino di integrazione è inarrestabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Ucraina, Yaroslav Melnyk, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "da più di sette anni dura l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina che già conta quasi quattordicimila vittime, ma molti politici continuano a cercare di risolvere per il popolo ucraino la futura direzione dell'Ucraina, vale a dire in quale unione debba integrarsi e in quale invece no, in modo da non infastidire il 'buono' orso russo". "Non sarebbe eccessivo ricordare - continua l'ambasciatore - che lo status non allineato dell'Ucraina, garantito a suo tempo dalle nostre leggi, ha già dimostrato la sua incapacità di proteggere lo Stato dall'aggressione esterna, tra l'altro, da parte di uno dei garanti della nostra integrità territoriale e della nostra sovranità (in accordo con il Memorandum di Budapest del 1994). Per tale motivo, esclusivamente al popolo ucraino spetta di definire il modello di sicurezza internazionale accettabile per il nostro Paese e, quindi, nessuno Stato straniero può avere il diritto di veto in questa materia". Melnyk osserva inoltre che "il cammino d'Ucraina verso la piena integrazione in Unione Europea e nelle strutture della Nato è inarrestabile ed è definito dalla Costituzione! Siamo sicuri, che quanto prima gli ambienti politici e gli esperti europei capiranno che il popolo ucraino in ogni caso dovrà difendere la sua terra (con o senza l'assistenza militare straniera), più vite umane saranno salvate e più velocemente l'aggressore accetterà la strada effettiva delle trattative, più alla fine sarà basso il prezzo di ristabilimento della pace in Europa", ha concluso l'ambasciatore. (Res)