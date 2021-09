Germania: Letta (Pd), dalla pandemia si esce a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora abbiamo la prova di ciò che ho sempre pensato e che è una delle ragioni fondamentali che mi hanno spinto a tornare e assumere la guida del Partito democratico: dalla pandemia si esce a sinistra". Lo ha detto a "la Repubblica" Enrico Letta, dopo aver accolto i primi dati dello spoglio tedesco con grande soddisfazione. "Si tratta — spiega — di un risultato clamoroso, e di una conferma molto importante dal punto di vista culturale. Hanno prevalso i valori di solidarietà, i diritti del lavoro, l'attenzione al sociale e alla riduzione delle diseguaglianze". Lo scrutinio sta restituendo però un quadro ancora incerto. Scholz chiede per sè il ruolo di cancelliere ma il distacco dalla Cdu è contenuto e il quadro frammentato. "Il cancelliere sarà Scholz, non ho alcun dubbio su questo. E lo sarà perché è stato capace di strappare alla Cdu l'eredità positiva dell'era Merkel. Negli ultimi cinque anni, oltre alla efficiente gestione della lotta alla pandemia, Merkel ha dimostrato la capacità di rimettere la Germania al centro di uno progetto europeista forte, che è alla base del Next generation Eu". "Scholz - continua il segretario - è stato bravo a rivendicare una continuità e a presentarsi come il vero erede di Merkel. La Cdu, invece, paga la sua svolta a destra con una sconfitta drammatica e il minimo storico dei consensi". (segue) (Res)