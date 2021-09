Governo: ministro Giorgetti, non ci sono due Leghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a "La Stampa" spiega che esiste una sola Lega, "fatevene una ragione", e non ci sono affatto due linee: "Al massimo sensibilità diverse. Amando le metafore calcistiche direi che in una squadra c'è chi è chiamato a fare gol e chi è chiamato a difendere. Io per esempio ho sempre amato Pirlo. Qualcuno deve segnare, qualcuno deve fare gli assist". Il ministro a Varese ha detto: ci rifacciamo alla Lega lombarda, che univa le comunità e faceva il bene della propria gente. E mentre il ministro richiamava le radici del Nord a Tor Bella Monaca Salvini diceva: io mi sento romano d'adozione. "Bisogna vedere come la pensano i romani. Vedremo la prossima settimana. Ma è vero che la Capitale ci ospita, anche se io vivo nella campagna di Varese". Quanto al risultato delle amministrative a Roma, "dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra. Nei quartieri del centro penso che sarà un flusso significativo. Ma non so come ragionino le periferie. Se Calenda va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma", ha concluso Giorgetti. (Res)