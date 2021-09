Azerbaigian: Giornata memoria in occasione primo anniversario conflitto di 44 giorni con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa oggi, le Forze armate dell'Azerbaigian hanno avviato misure di controffensiva per contrastare una provocazione militare dell'Armenia, un evento che ha segnato l'inizio della guerra di 44 giorni dello scorso autunno. E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri azerbaigiano, secondo cui questo conflitto ha posto fine alla politica di aggressione dell'Armenia, durata quasi 30 anni. L'Azerbaigian ha garantito la sua integrità territoriale e sono stati ripristinati i diritti fondamentali di quasi un milione di azerbaigiani sfollati e ha assicurato l'attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1993. La fine dell'occupazione dei territori dell'Azerbaigian ha rivelato la piena portata delle attività illegali intraprese dall'Armenia per decenni. Ciò include il vasto spargimento di mine; la deliberata distruzione e appropriazione indebita del patrimonio storico, culturale e religioso dell'Azerbaigian; il saccheggio di risorse naturali; la distruzione di infrastrutture e altre violazioni del diritto internazionale. Sono state anche rivelate prove di numerosi crimini di guerra dell'Armenia. Al fine di ritenere l'Armenia responsabile delle sue violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, l'Azerbaigian ha presentato ricorsi interstatali contro l'Armenia alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Corte internazionale di giustizia. (segue) (Rum)