Azerbaigian: Giornata memoria in occasione primo anniversario conflitto di 44 giorni con Armenia (2)

- Il governo dell'Azerbaigian, prosegue la dichiarazione, sta effettuando lavori di restauro e ricostruzione nei territori liberati e sta adottando misure coerenti per garantire il ritorno sicuro e dignitoso di quasi un milione di azerbaigiani sfollati, nonché la reintegrazione di queste terre. Il governo sta inoltre adottando tutte le misure necessarie per garantire pace, sicurezza e prosperità durature nella regione, in conformità con la dichiarazione trilaterale del 9 novembre 2020. L'Azerbaigian, si legge nella nota, è pronto a normalizzare le relazioni con l'Armenia, sulla base della stretta osservanza dei principi del diritto internazionale, in particolare della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità dei confini internazionali. "Chiediamo all'Armenia di rispettare questi principi fondamentali per garantire la pace, la sicurezza e la prosperità nella regione e rispettare i suoi obblighi internazionali. Commemoriamo con profondo rispetto e stima la memoria di tutti i nostri martiri morti per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Azerbaigian il 27 settembre, che è celebrato come Giorno della Memoria nel nostro paese per ordine del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian", conclude la dichiarazione del ministero degli Esteri. (Rum)