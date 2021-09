Governo: ministro Giorgetti, vorrei Draghi premier per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista a "La Stampa" osserva che "la vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa Draghi. Va al Quirinale? Va avanti col governo? E se va avanti con chi lo fa?". "Io - continua - vorrei che rimanesse lì per tutta la vita. Il punto è che non può. Perché appena arriveranno delle scelte politicamente sensibili la coalizione si spaccherà. A gennaio mancherà un anno alle elezioni e Draghi non può sopportare un anno di campagna elettorale permanente". Fino ad oggi non si è preoccupato dei partiti. "Da gennaio la musica sarà diversa. I partiti smetteranno di coprirlo e si concentreranno sugli elettori". Morale: "L'interesse del Paese è che Draghi vada subito al Quirinale, che si facciano subito le elezioni e che governi chi le vince". Dopodiché cambierebbe il ruolo del Quirinale: "Draghi diventerebbe De Gaulle". Forse questo Parlamento è pronto a eleggere il nuovo De Gaulle: "Non lo so, ma questo è l'interesse del Paese", ha concluso Giorgetti. (Res)