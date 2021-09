India: ministro Esteri Jaishankar in visita in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, è giunto in Messico per una visita che si concluderà domani, su invito dell’omologo Marcelo Ebrard. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Jaishankar, insieme ai rappresentanti di altri Paesi, parteciperà ad eventi di celebrazione del 200mo anniversario dell’indipendenza del Messico. Inoltre, sarà ricevuto dal presidente messicano, Manuel Lopez Obrador, e incontrerà esponenti della comunità d’impresa locale. Il Messico è il secondo partner commerciale dell’India in America Latina. I due Paesi sono entrambi membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2021-22. All’arrivo Jaishankar ha sottolineato su Twitter che si tratta della prima visita di un ministero degli Esteri indiano in Messico da 41 anni. L’inviato di Nuova Delhi è stato accolto dal ministro delle Finanze e del credito pubblico messicano, Rogelio Ramirez de la O, con cui ha parlato della risposta alla sfida della pandemia di coronavirus.(Inn)