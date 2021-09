Amministrative: Salvini, ok per Bucci a Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista a "Il Secolo XIX" dice di essere "un convinto sostenitore del gioco di squadra e dell'unità della coalizione, anche se non sempre tutti gli altri amici del centrodestra - anche in Liguria - si sono comportati allo stesso modo. Qualche volta è prevalso il desiderio di apparire a tutti i costi, anche a danno degli alleati. Per vincere è fondamentale il traino e il radicamento dei grandi partiti come la lega". Il 'piano quinquennale' caldeggiato da Toti è questo: Mattarella ancora al Quirinale, Draghi che resta a Palazzo Chigi, Bucci di nuovo candidato per succedere a se stesso a Genova. "Appoggio con convinzione l'opzione Bucci. Per quanto riguarda Quirinale e Palazzo Chigi ne riparliamo a febbraio, inutile tirare per la giacchetta fin da oggi - come fanno Toti e Letta - Mattarella o Draghi. E il prossimo premier lo facciamo scegliere agli italiani col voto, non ai politici nei palazzi". Intanto si continua a parlare delle 'due Leghe' ma le presunte divisioni del partito - osserva il segretario - sono desideri di qualche giornalista e politico di sinistra, sono fantasie. Finché il governo farà cose utili e buone, la Lega ne farà parte. Non daremo a 5Stelle e Pd la soddisfazione di approvare nuove tasse, stangare la casa, imporre ius soli o ddl Zan e in generale di gestire i miliardi in arrivo dall'Europa", ha concluso Salvini.(Res)