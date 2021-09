Francia: premier Castex, investiremo nelle formazioni professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese investirà nella formazione dei richiedenti lavoro e dei dipendenti. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il primo ministro francese, Jean Castex. La trasformazione dell'economia rafforza "i bisogni di formazione dei dipendenti nelle aziende", ha detto il premier. Il capo del governo ha sottolineato che l'esecutivo agirà su tre punti: la riforma dell'indennità di disoccupazione, l'attrattività dei mestieri e la formazione professionale. In merito alla riforma delle pensioni, bloccata dal presidente Emmanuel Macron a causa della crisi del coronavirus, Castex afferma che "le condizioni non sono ancora riunite" ma questo non deve impedire il governo di prepararsi nel caso in cui fosse possibile rilanciare il cantiere. "Questa riforma è indispensabile, tutti lo sanno, anche se le modalità dovranno certamente adattarsi per tenere conto di quello che è successo negli ultimi 18 mesi", ha aggiunto il primo ministro. In merito alla campagna vaccinale contro il coronavirus, Castex spiega che con l'introduzione dell'obbligazione vaccinale per il personale sanitario c'è stato un aumento delle prenotazioni", senza il caos che qualcuno" aveva previsto.(Frp)