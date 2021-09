Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, lunedì 27 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 13, Torino, Palazzo Madama, il presidente della Regione partecipa al dibattito tra candidati sindaci di Torino organizzato da Repubblica.ore 15, Biella, Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, via Corradino 10, l’assessore al Turismo interviene in videocollegamento alla presentazione del prodotto turistico Grantour Unescoore 15.30, Legro di Orta (NO), Accademia delle Arti, piazzale della stazione, l’assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione del ritratto realizzato da Raffaele Iacaruso, assistente capo della Polizia di Stato a Novara, dedicato a Gigi Proietti nell’ambito della 23esima edizione di “Legro dipinto”.ore 16,10, Torino, Circolo dei Lettori, Festival del giornalismo alimentare, l’assessore all’Agricoltura interviene al panel “Il sistema delle enoteche regionali del Piemonte: nuove prospettive per lo sviluppo e la comunicazione del territorio”ore 20, Gavi (AL), Villa Sparina Resort, ristorante La Gallina, frazione Monterotondo 56, l’assessore all’Agricoltura partecipa all’evento per la celebrazione dell’Anno del Corteseore 21, Asti, Palazzo Ottolenghi, il vicepresidente della Regione partecipa al convegno sul tema "Il territorio come ingrediente dell'economia" (Rpi)