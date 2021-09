Sardegna: premio letterario Giuseppe Dessì a Marco Belpoliti e Alessandro Rivali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Belpoliti con il romanzo "Pianura" (Einaudi) e Alessandro Rivali con la raccolta di poesie "La terra di Caino" (Mondadori) sono i "supervincitori" della trentaseiesima edizione del Premio "Giuseppe Dessì". La proclamazione e la premiazione sono avvenuti a Villacidro (Sud Sardegna) nel corso della consueta cerimonia, affidata quest'anno alla conduzione di Neri Marcorè, con gli interventi musicali del duo Fantafolk di Vanni Masala all'organetto e Andrea Pisu alle launeddas, e le letture di Emilia Agnesa e Giacomo Casti di pagine tratte dalle opere finaliste affidate. Nel corso della serata sono stati consegnati anche i due premi speciali che affiancano il concorso letterario: il Premio Speciale della giuria alla scrittrice, saggista e sceneggiatrice Dacia Maraini e il Premio Speciale della Fondazione di Sardegna al compositore e pianista Nicola Piovani. Oltre all'onore degli allori, i vincitori delle sezioni letterarie – Narrativa e Poesia - si aggiudicano un premio in denaro del valore di cinquemila euro, mentre vanno in dote 1.500 euro agli altri quattro finalisti: Eugenio Baroncelli con "Libro di furti. 301 vite rubate alla mia" (Sellerio) e Antonio Franchini con "Il vecchio lottatore e altri racconti postemingueiani" (NN Editore) per la sezione Narrativa; Franca Mancinelli con "Tutti gli occhi che ho aperto" (Marcos Y Marcos), Francesca Mazzotta con "Gli eroi sono partiti" (Passigli) per la sezione Poesia. (Rsc)