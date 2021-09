Business news: Perù, ministro Economia conferma permanenza Julio Velarde alla guida della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze del Perù, Pedro Francke, ha confermato che il governo manterrà Julio Velarde alla guida della Banca centrale peruviana (Banco central de reserva, Bcr). In un’intervista a un programma dell’emittente “Rpp”. “Proprio mentre eravamo in viaggio il presidente Velarde ha detto chiaramente che accetta. Il tema è come creare un direttorio che sia tecnico, professionale e di consenso Dovremo definirlo in un paio di settimane”, ha detto il ministro. La continuità nella guida della Bcr, mai esclusa dallo stesso governatore, è ritenuto elemento cruciale per la gestione economica del Paese dopo l'insediamento di un governo marcatamente ispirato alle politiche "neo socialiste" della regione. Velarde è divenuto governatore della Bcr nell'ottobre del 2006, con il secondo governo dell'ex presidente Alan Garcia. L'incarico è stato confermato dai successivi presidenti, Olanda Humala e Pedro Pablo Kuczynski. (Res)