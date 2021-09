Iran: Aiea, Tehran non ha rispettato accordi su monitoraggio programma nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha denunciato ieri il mancato rispetto da parte dell'Iran dell'accordo sottoscritto due settimane fa, per consentire all'agenzia di manutenere gli apparecchi di videosorveglianza installati presso i siti dove Tehran conduce il suo programma nucleare. "Il direttore generale (dell'Aiea, Rafael Grossi) ha evidenziato che la decisione dell'Iran di non consentire l'accesso al laboratorio per la produzione di componenti per centrifughe di Tessa Karaj è contrario ai termini della dichiarazione congiunta del 12 settembre", si legge un una nota diffusa dall'Aiea nella serata di ieri, 26 settembre. L'accordo raggiunto dall'agenzia e dal governo iraniano il 12 settembre, alla vigilia di un incontro del Consiglio dei governatori dell'Aiea, prevedeva la possibilità per l'Aiea di sostituire le schede di memoria presso le videocamere installate nei siti del programma nucleare iraniano. L'accordo ha scongiurato una risoluzione di condanna a carico di Tehran da parte dei Paesi occidentali. L'inviato iraniano all'Aiea, Kazem Gharibabadi, ha replicato definendo inesatto l'ultimo rapporto dell'agenzia e la sua interpretazione dei termini dell'accordo. "Durante le discussioni a Tehran e a Vienna, l'Iran ha indicato che dal momento che il complesso di Tessa Karaj è ancora oggetto di scrutinio e investigazione giudiziaria, l'apparecchiatura relativa a tale complesso non può essere sottoposta a manutenzione", ha affermato tramite una nota il funzionario iraniano. Gharibabadi ha aggiunto che nelle scorse settimane l'Aiea ha potuto sostituire le schede di memoria presso ogni altro sito interessato dall'accordo. (Res)