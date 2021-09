Usa: l'aspettativa di vita dei maschi americani è calata di due anni durane la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aspettativa di vita dei cittadini Usa di sesso maschile è calata di due anni durante la pandemia di Covid-19, accentuando una tendenza negativa già in atto a causa di piaghe come quella degli oppiacei. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato dall'Università di Oxford, e relativo agli Stati Uniti, al Cile e ai Paesi europei. Secondo lo studio, l'aspettativa di vita dei maschi Usa è calata di 2,2 anni rispetto al 2019, la contrazione più marcata tra i gruppi demografici oggetto dello studio. In 22 dei 29 Paesi osservati, l'aspettativa di vita è calata durante la pandemia di oltre sei mesi. Il calo dell'aspettativa di vita riscontrato nel 2020 è stato il più accentuato dalla Seconda guerra mondiale. Nella maggior parte dei Paesi osservati il fenomeno ha interessato gli uomini più delle donne: in 15 paesi l'aspettativa di vita maschile è calata di oltre un anno. (Nys)