Corea del Sud-Usa: al via a Seul colloqui semestrali sulla difesa (4)

- Il ministero dell'Unificazione della Corea del Sud ha ribadito la volontà di Seul di riprendere le operazioni presso un ufficio di collegamento inter-coreano congiunto, in occasione del terzo anniversario dell'inaugurazione dell'ufficio di Kaesong demolito da Pyongyang lo scorso anno, in risposta a campagne di volantinaggio anti-Pyongyang da parte di attivisti nel Sud. Ad oggi la Corea del Nord mantiene anche un silenzio radio assoluto sulle linee di comunicazione diretta ed emergenziale ripristinate lo scorso luglio. "Il governo (sudcoreano) reputa deplorevole che le operazioni dell'ufficio di collegamento inter-coreano restino sospese", afferma una nota del ministero. "Continueremo a compiere sforzi per il ripristino delle linee di comunicazione inter-coreane e dell'ufficio di collegamento". (segue) (Git)