Giappone: il fidanzato della principessa Mako rientra in Giappone in vista delle nozze

- Kei Komuro, fidanzato 29enne della principessa Mako, ha fatto rientro in Giappone dagli Stati Uniti oggi, 27 settembre, in vista del matrimonio pianificato il mese prossimo. Komuro non rientrava in Giappone da agosto 2018, quando si è trasferito negli Usa per studiare presso la scuola di legge dell'Università di Fordham. Komuro e Mako dovrebbero tenere una conferenza stampa congiunta al termine del periodo di quarantena di due settimane imposto a chiunque rientri in Giappone dall'estero. (segue) (Git)