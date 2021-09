Giappone: il fidanzato della principessa Mako rientra in Giappone in vista delle nozze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Mako sposerà il fidanzato Kei Komuro nel mese di ottobre. Lo ha comunicato il mese scorso l'Agenzia della Casa imperiale del Giappone, precisando però a sorpresa che il matrimonio si svolgerà senza le tradizionali cerimonie rituali. L'annuncio sembra confermare come il matrimonio non goda del favore della famiglia imperiale: Mako e Komuro sono fidanzati da oltre due anni, ma una serie di controverse operazioni finanziarie della madre del fidanzato sono emerse da subito come ostacolo alle nozze. Secondo una fonte citata da "Kyodo", proprio queste problematiche finanziarie sono alla base della decisione di evitare le cerimonie tradizionali. Mako ha deciso inoltre di rifiutare un contributo finanziario una-tantum da parte dell'Agenzia della Casa imperiale, e la coppia si trasferirà negli Stati Uniti dopo il matrimonio. Komuro e Mako si sono conosciuti nel 2012, come studenti dell'Università cristiana internazionale di Tokyo. Komuro ha lavorato presso uno studio legale a Tokyo, e lo scorso luglio ha ottenuto l'abilitazione professionale nello Stato di New York, dopo aver ottenuto una laurea in legge presso la Fordham University. (segue) (Git)