Germania: Laschet vuole rimanere presidente della Cdu nonostante risultato elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, intende mantenere l'incarico nonostante il risultato deludente alle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. Secondo gli ultimi exit poll, la Cdu è, con l'Unione cristiano-sociale (Csu), al 24,5 per cento. Se confermato, il dato sarebbe il peggiore mai ottenuto dai popolari, che a cancelliere hanno candidato lo stesso Laschet. Tuttavia, il presidente della Cdu pare non collegare questa sconfitta al proprio ruolo. Laschet ha non soltanto rivendicato per sé la guida del prossimo governo federale, ma ha anche affermato che intende condurre da presidente della Cdu colloqui per la formazione della coalizione su cui si reggerà l'esecutivo. (Geb)