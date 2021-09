Business news: Cile, Colbun costruirà il maggior parco eolico dell'America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colbun, società cilena del settore dell'Energia, ha annunciato l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto per la costruzione di una centrale eolica da 778 Megawatts nella regione di Antofagasta, nel nord del Cile. Si tratta, riferisce la società attraverso un comunicato, di un investimento da 850 milioni di dollari che porterà alla messa in funzionamento entro il 2024 di quello che viene definito come il "maggior parco eolico" dell'America Latina con 140 aerogeneratori con una generazione media annuale stimata in 2400 Gigawatt/ora. "Il progetto Horizonte è una pietra miliare per Colbun, ma anche un contributo significativo alla decarbonizzazione della matrice elettrica del Cile", ha affermato il presidente della società, Hernan Rodriguez. "Questo annuncio conferma la visione del governo sull'importanza delle energie rinnovabili nella lotta ai cambiamenti climatici e, allo stesso tempo, nel miglioramento della qualità della vita dei cileni" ha affermato da parte sua il vice ministro dell'Energia e delle Miniere, Juan Carlos Jobet. (Res)