Business news: Cile, parlamento discute contestato progetto di riforma su prelievo dai fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Cile inizia a discutere il contestato progetto di riforma costituzionale presentato dall'opposizione che autorizza un quarto prelievo anticipato dai fondi pensione privati (Afp). Come in occasione dei progetti che hanno autorizzato i primi tre prelievi anticipati, si tratta di un'iniziativa fortemente osteggiata dal governo del presidente Sebastian Pinera, che ritiene che un ulteriore esborso dalle casse delle Afp rischierebbe di mettere in crisi finanziaria il sistema pensionistico. Secondo il governo, inoltre, la ripresa economica è ormai consolidata e non sono necessari ulteriori strumenti di stimolo per l'uscita dalla crisi derivata dall'impatto della pandemia. Tuttavia, nonostante le pressioni del governo, la stessa coalizione di maggioranza in parlamento non è compatta su questo tema, e l'esecutivo rischia una quarta ed ulteriore sconfitta. L'opposizione d'altra parte ritiene il progetto come uno strumento utile per continuare a sostenere il consumo e migliorare le condizioni dei settori più colpiti dalla crisi. (Res)