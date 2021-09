Business news: Colombia, Comitato dello sciopero annuncia nuova giornata di protesta il 28 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale dello sciopero della Colombia (Cnp), che ha animato le recenti proteste sociali nel Paese, ha annunciato una nuova giornata di manifestazioni per il 28 settembre per chiedere al Congresso di trattare i dieci progetti di legge presentati a luglio. Le iniziative includono reddito minimo, rafforzamento della rete sanitaria pubblica, sostegno alla riattivazione economica delle Pmi e all’impiego, garanzie per l’esercizio pacifico della protesta, riforma della Polizia. Le organizzazioni sociali e sindacali che compongono il comitato assicurano che protesteranno contro la nuova riforma fiscale, già promulgata dal presidente della Repubblica, e la legge di bilancio, in attesa dell'ultimo passaggio al Congresso. (Res)