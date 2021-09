Giappone: presidenza Ldp, il ministro Kono ancora in testa nei sondaggi di gradimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quasi totalità delle principali correnti del Partito liberaldemocratico del Giappone hanno annunciato che lasceranno libertà di voto ai loro membri in occasione dell'elezione per il rinnovo della presidenza del partito, in programma il 29 settembre. La decisione di sei delle sette maggiori fazioni dell'Ldp di concedere voto libero contribuirà a un'elezione a suo modo inedita, dal momento che di solito la presidenza del principale partito giapponese è espressione degli equilibri tra le sue correnti interne. L'ex ministro della Difesa del Giappone Shigeru Ishiba, che figurava al secondo posto nei sondaggi di gradimento, ma che ha deciso di ritirare la propria candidatura alla presidenza del partito, ha annunciato ieri che sosterrà la candidatura di Taro Kono. (segue) (Git)