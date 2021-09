Giappone: presidenza Ldp, il ministro Kono ancora in testa nei sondaggi di gradimento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il ministro dell'Ambiente del Giappone Shinjiro Koizumi, figlio dell'ex primo ministro Junichiro Koizumi, ha annunciato pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura di Kono alla presidenza del Partito liberaldemocratico. "Credo sia chiaro chi può essere il leader in grado di infondere nuova vita al partito e cambiare l'Ldp e il Giappone", ha dichiarato il ministro. Kono, che attualmente riveste la carica di ministro della Riforma amministrativa ed è responsabile della campagna di vaccinazione contro la Covid-19, è in vantaggio nei sondaggi di gradimento condotti in vista dell'elezione per la presidenza dell'Ldp, in programma il 29 settembre. Ieri, però, la fazione Hosoda, principale corrente parlamentare del partito, ha annunciato che i suoi membri sosterranno uno degli altri due candidati: l'ex ministra degli Affari interni Sanae Takaichi, oppure l'ex capo politico del partito, Fumio Kishida. (segue) (Git)