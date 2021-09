Germania: elezioni Bundestag, vince la SpD con il 25,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha vinto le elezioni del Bundestag, tenute ieri 26 settembre in Germania, con il 25,7 per cento dei voti. È quanto comunicato dall'Ufficio elettorale federale. Al 24,1 per cento segue l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Il risultato è il peggiore mai ottenuto dai popolari. I Verdi sono terzi al 14,8 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) si attesta all'11,5 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) si attesta al 10,3 per cento. La Sinistra è al 4,9 per cento e non supera la soglia di sbarramento del 5 per cento, ma entra egualmente al Bundestag perché ha vinto tre mandati diretti. Gli altri partiti raccolgono complessivamente l'8,7 per cento. Rispetto alle elezioni del parlamento federale tenute nel 2017, la SpD guadagna 5,2 punti, mentre l'Unione ne perde 8,8. I Verdi vedono i consensi aumentare del 5,9 per cento. Per la Fdp l'incremento è dello 0,8 per cento. Afd subisce, invece, un declino di 2,3 punti. Per La Sinistra, la contrazione è del 4,3 per cento. Gli altri partiti sperimentano un incremento del 3,7 per cento.(Geb)