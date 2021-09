Usa: disegno di legge infrastrutture, Pelosi calendarizza voto alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nancy Pelosi, presidente della Camera dei rappresentanti Usa, ha annunciato che quest'ultima voterà il vasto piano di riforma delle infrastrutture nella giornata di giovedì 30 settembre. Il voto, originariamente in programma per oggi, 27 settembre, è stato rinviato di altre 24 ore per tentare di agevolare la mediazione tra le diverse correnti del Partito democratico, e di superare in particolare l'opposizione dei moderati, che hanno già ottenuto un parziale ridimensionamento del vasto piano di spesa. Nonostante il rinvio del voto, la Camera dibatterà comunque il disegno di legge oggi. La Camera si prepara ad affrontare una settimana concitata: i Democratici puntano infatti a giungere ad un voto anche sul vasto piano di espansione del welfare da 3.500 miliardi di dollari, e di scongiurare l'arresto dello Stato federale e il default legale del debito che in assenza di misure correttive scatteranno il primo ottobre. (segue) (Nys)