Usa: disegno di legge infrastrutture, Pelosi calendarizza voto alla Camera (2)

- È “piuttosto evidente” che il piano di spesa sociale promosso dal Partito democratico degli Stati Uniti sarà inferiore ai 3.500 miliardi di dollari inizialmente previsti. Lo ha ammesso ieri la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ai microfoni dell’emittente “Abc News”. Parole che giungono nonostante in serata la commissione Bilancio della Camera abbia concesso l’ok al pacchetto, sul quale tuttavia continuano a registrarsi pareri discordanti, in particolare tra i senatori democratici. “Credo che chi vuole una cifra inferiore sia comunque d’accordo con la visione del presidente (Joe Biden)”, ha aggiunto Pelosi. “Dobbiamo trovare un terreno comune, rispettare le idee degli altri. Non si tratta di una sfida tra moderati e progressisti. È parlare delle nostre priorità che dovrebbe condurci verso un accordo”, ha spiegato la leader democratica. Pelosi si è comunque detta fiduciosa sull’approvazione definitiva del piano. “Faremo dei progressi già questa settimana”, ha dichiarato. (Nys)