- VARIE- "Dopo una lunga notte, torni il sole a splendere su Roma", evento organizzato dal Coordinamento romano di Forza Italia per presentare gli Atti del Convegno sul tema dei poteri speciali da dare a Roma Capitale. Il volume, che si apre con una introduzione del Sen. Maurizio Gasparri e si chiude con una riflessione del presidente Antonio Tajani. Roma, Piazza della Bocca della Verità. (ore 7:00)- Il capogruppo del Movimento 5 stelle della Regione Lazio, Loreto Marcelli, con l'assessore alla Transizione ecologica e trasformazione digitale, Roberta Lombardi e il presidente della commissione Ambiente alla Regione Lazio, Valerio Novelli incontreranno il sindaco di Sora, Roberto De Donatis per la presentazione del progetto per l'istituzione del Monumento Naturale "Rocca Sorella – Castello di San Casto". Saranno inoltre presenti all'incontro, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana e l'Onorevole Enrica Segneri". Sora, Sala Consiliare del Comune (ore 17:00) (Rer)