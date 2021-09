Germania: Scholz (SpD) su coalizione con Verdi e Fdp, importante lavorare da pari a pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, si è espresso sulla formazione di un governo di coalizione con il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i Verdi a seguito delle elezioni del Bundestag. Interrogato sulla possibilità di venire indebolito da tale alleanza, Scholz ha risposto che “l'importante è lavorare insieme da pari a pari”. Per il candidato cancelliere dei socialdemocratici, nella composizione e gestione di un esecutivo di coalizione, si tratta di “legare insieme le cose per compiere progressi, non di logica manageriale”. (Geb)