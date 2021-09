Business news: Brasile, Poste, bando privatizzazione previsto ad aprile 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) del Brasile prevede di pubblicare il bando relativo alla privatizzazione della compagnia statale Società di Poste e Telegrafi (Correios) entro aprile del 2022. Lo ha riferito il direttore delle concessioni e privatizzazioni del Bndes, Fabio Abrahao nel corso di un seminario promosso dall'Associazione brasiliana dei commercianti di e-commerce (Ablec). Le Poste sono state inserite dal presidente Jair Bolsonaro nel Programma nazionale di privatizzazione (Pnd) del governo, insieme alla compagnia energetica Eletrobras, e quella della comunicazione televisiva e radiofonica Empresa Brasil de Comunicaçao (Ebc). Alla fine di febbraio Bolsonaro si era recato personalmente in parlamento per protocollare il testo di legge di privatizzazione dell'azienda statale, per sottolineare l'importanza del progetto per l'esecutivo. Il ministero dell'Economia suggerisce la vendita totale della società, senza lasciare allo stato una quota di minoranza. (Res)