Business news: Brasile, privatizzazione aeroporti, Anac approva bozza avviso di asta

- L'Agenzia nazionale per l'aviazione civile del Brasile (Anac) ha approvato la bozza dell'avviso di asta redatto dal governo relativo al processo di cessione della gestione di 16 aeroporti che saranno aggiudicati a privati il prossimo anno. Per poter procedere con il processo di privatizzazione il governo dovrà attendere ora il parere delle imprese interessate a partecipare, nell'ambito di una consultazione pubblica della durata di 45 giorni. Alla fine di questa tappa la versione definitiva del bando sarà inviata alla Corte dei conti che analizzerà in dettaglio l'operazione e gli studi di fattibilità tecnica, economica e ambientale già approvati dal ministero delle Infrastrutture. Il governo spera di completare il processo di privatizzazione nel primo semestre del 2022. (Res)