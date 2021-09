Business news: Italia-Brasile, ambasciatore Azzarello apre simposio sulla produzione dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile Francesco Azzarello ha aperto il simposio Italia-Brasile della Conferenza mondiale sulla produzione dell'idrogeno, organizzato da Cnr-Itae ed Itm. Da parte brasiliana hanno partecipato, fra i vari, il Prof. Paulo Emílio Valadão de Miranda, presidente dell'Associazione brasiliana sull'idrogeno ed il Dott. Giovani Vitória Machado, dirigente della Società di ricerca energetica. Particolare attenzione, riferisce un comunicato dell'ambasciata, è stata dedicata, insieme alle aziende settoriali dei due paesi, alle opportunità offerte in termini occupazionali dalle tecnologie ad idrogeno. Il simposio è parte del Festival dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano, nel cui ambito vengono trattati temi comuni alla conferenza Pre-COP26 delle Nazioni Unite organizzata dall'Italia a Milano (30 settembre - 2 ottobre) sul cambiamento climatico e la transizione verso uno sviluppo sostenibile. (Res)