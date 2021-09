Business news: Colombia, dal Congresso primo via libera a legge di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le commissioni economiche del Congresso della Colombia hanno dato il primo via libera alla legge di bilancio per il 2022, del valore totale di 350,4 mila miliardi di pesos colombiani (circa 77 miliardi di euro). La cifra, ha dichiarato il ministro delle Finanze José Manuel Restrepo, rappresenta un aumento del 3,8 per cento rispetto al bilancio del 2021. I settori a cui vengono destinate le maggiori risorse sono istruzione (circa 10 miliardi di euro), difesa (circa 9 miliardi) e salute (circa 9 miliardi). Il testo dovrà ora passare alla plenaria di Camera e Senato per un secondo dibattito prima di convertirsi in legge. (Res)