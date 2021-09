Business news: Regno Unito-Brasile, Bolsonaro, Johnson vuole accordo d'emergenza per fornitura prodotto alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo "di emergenza" sulle forniture di un alimento, al momento non specificato, in considerazione delle carenze nelle forniture di cibo nel Regno Unito. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Guardian", è quanto avrebbe chiesto il presidente brasiliano Jair Bolsonaro al primo ministro britannico Boris Johnson durante l'incontro avuto nei giorni scorsi a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Parlando nel suo webcast settimanale, Bolsonaro ha affermato che Johnson "vuole un accordo di emergenza con noi per importare il cibo che manca in Inghilterra", non specificando tuttavia quale sia lo specifico prodotto alimentare che il Brasile dovrebbe esportare per sopperire alle attuali carenze britanniche. (Res)