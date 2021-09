© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri partecipa alla conferenza stampa “La città dei 15 minuti. Una città più semplice e vicina”. Roma, sala conferenze comitato Gualtieri sindaco, via di Portonaccio 23 D. Diretta social sui canali Facebook di Roberto Gualtieri. (ore 11:45)- La sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi partecipa a un aperitivo e incontro con i cittadini di Fonte Meravigliosa. Roma, Bar Andreotti, via Tommaso Arcidiacono 10. (ore 18:00)- Europa Verde Ecologista organizza l'evento "Tutta green la città". Oltre alle candidate e ai candidati all'Assemblea Capitolina e ai vari Municipi di Roma, interverranno l'attore Massimo Wertmüller; il comico e scrittore Giobbe Covatta; il candidato a Sindaco di Roma Roberto Gualtieri; la candidata alla presidenza del I Municipio Lorenza Bonaccorsi; il co-portavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli. Roma, piazza Testaccio (ore 19:00) (segue) (Rer)