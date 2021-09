Business news: Colombia, Duque all'Onu, necessari nuovi parametri fiscali per evitare crisi debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario un consenso globale volto a stabilire nuovi parametri fiscali per evitare una crisi del debito nel periodo post-pandemia. Lo ha detto il presidente della Colombia Ivan Duque, intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Molti Paesi stanno facendo fronte al Covid e hanno dovuto aumentare il proprio deficit fiscale e molti sono valutati dalle agenzie di rating con parametri pre-pandemici. La limitata stabilità fiscale sarà per molti un ostacolo al raggiungimento di alcuni obiettivi”, ha detto Duque citando tra questi il contrasto al cambiamento climatico. “Propongo che per un certo tempo stabiliamo una regola secondo cui le spese sul cambiamento climatico vengano considerate a parte nel calcolo del deficit fiscale”, ha detto il presidente colombiano, ricordando che “la Colombia è responsabile dello 0,6 per cento delle emissioni globali ma sarà tra i Paesi più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico”. (Res)