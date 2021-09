Business news: Argentina, Fernandez all'Onu denuncia indebitamento "tossico e irresponsabile" con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è tornato a denunciare, questa volta dal palco delle Nazioni Unite, "l'indebitamento tossico e irresponsabile" che il governo del suo predecessore, Mauricio Macri, ha stretto con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Un "debiticidio" che il presidente ha voluto rappresentare "al mondo" con "una cifra": "le risorse approvate dal Fondo all'Argentina per questo debito insostenibile sono state di 57 miliardi di dollari, l'equivalente a tutto quanto l'organismo ha sborsato nell'anno della pandemia a 85 Paesi del mondo", ha detto Fernandez nel suo intervento alla 76esima edizione dell'Assemblea generale Onu. "Non esiste nessuna razionalità tecnica o logica, né sensibilità politica che possa giustificare una simile aberrazione", ha aggiunto. Il presidente ha quindi definito come ancora più grave il fatto che "gran parte di queste risorse concesse all'Argentina sono state fatte uscire dal paese grazie a una apertura irresponsabile del conto capitale". (Res)