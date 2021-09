Germania: Scholz (SpD), governo formato entro Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo governo federale dovrà essere formato “entro Natale”, affinché la cancelliera Angela Merkel non debba tenere il suo 17mo discorso di fine anno. È quanto dichiarato dal candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, a seguito delle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. La SpD è in testa negli exit poll al 26 per cento, con Scholz che rivendica per sé la guida del prossimo esecutivo federale. (Geb)