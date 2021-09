Business news: Perù, ministro Energia, allo studio nuova legge su settore minerario e idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia del Perù, Iván Merino, ha dichiarato che si sta lavorando a una nuova legge generale sul settore minerario e a una nuova legge sugli idrocarburi. “Stiamo lavorando a una nuova legge per il settore minerario su piccola scala. Stiamo lavorando con i settori competenti e le proposte saranno sottoposte a tutti gli attori coinvolti”, ha detto il ministro durante la sua partecipazione alla Convenzione mineraria di Perumin, secondo quanto riferisce il quotidiano “Gestion”. Il ministro ha detto che le leggi verranno discusse in una sessione di lavoro a cui parteciperanno anche il ministero dell’Economia e la società nazionale del settore minerario, petrolifero e dell’energia (Snmpe). Nel corso della sua campagna elettorale il presidente Pedro Castillo, che si è insediato il 28 luglio, ha parlato a più riprese di nazionalizzare i settori strategici del Paese, primo fra tutti quello del rame. Il programma presentato alla vigilia del voto, tuttavia, si limita a parlare di imposte sui guadagni extra delle compagnie minerarie, royalities in funzione delle vendite e rinegoziazione dei contratti con le grandi imprese. (Res)