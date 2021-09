Germania: elezioni Bundestag, proiezioni danno SpD in testa al 25,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è in testa al 25,9 per cento negli proiezioni sulle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. Al 24,3 per cento segue l'Unione, gruppo democristiano-conservatore formato al parlamento federale da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Il risultato è il peggiore mai ottenuto dai popolari. I Verdi sono terzi al 14,5 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) si attesta all'11,5 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) è data al 10,5 per cento. La Sinistra è al 5 per cento, mentre gli altri partiti raccolgono complessivamente l'8,3 per cento. (Geb)