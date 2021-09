Germania: Roettgen (Cdu), nessun candidato cancelliere può rivendicare mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno dei principali candidati cancelliere, né Olaf Scholz per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) né Armin Laschet per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) “può rivendicare il mandato” in base alle proiezioni sulle elezioni del Bundestag, tenute oggi in Germania. È quanto affermato da Norbert Roettgen, esponente della Cdu e presidente della commissione Affari esteri del parlamento federale. Roettgen ha osservato come SpD e Cdu-Csu siano entrambe “al 25 per cento”. Pertanto, né Scholz né Laschet possono rivendicare l'incarico di cancelliere. Secondo Roettgen, ora socialdemocratici e popolari devono capire quale sia “la coalizione migliore” per affrontare “le sfide enormi” a cui la Germania deve fare fronte. Con riguardo alla Cdu, che al voto per il rinnovo del parlamento federale ha subito una netta perdita di consensi, Roettgen ha sottolineato che l'Unione cristiano-democratica “è ancora un partito di massa, ma non può restare così come è”, indipendentemente dal fatto che vada al governo o all'opposizione. L'esponente della Cdu ha, infine, dichiarato che i cristiano-democratici e l'Unione cristiano-sociale (Csu) dovrebbero avviare i colloqui per la formazione di un esecutivo di coalizione con il Partito liberaldemocratico (Fdp) e i Verdi. (Geb)