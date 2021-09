Balcani: dichiarazione congiunta dei presidenti di Kosovo, Montenegro e Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha approvato una dichiarazione congiunta che esprime preoccupazione per la situazione nei Balcani insieme agli omologhi di Montenegro e Bosnia Erzegovina, Milo Djukanovic e Zeljko Komsic. I tre presidenti hanno inoltre espresso il loro obiettivo condiviso per salvaguardare la stabilità come precondizione per portare avanti la prospettiva europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali. "I tre presidenti hanno concordato sul proseguimento della comunicazione e del dialogo su questo tema", ha fatto sapere la presidenza kosovara tramite una nota. Anche nel suo appello davanti all'Assemblea generale Onu a New York, il presidente montenegrino Djukanovic ha evidenziato che la regione dei Balcani occidentali vive una fase di rinnovato pericolo di destabilizzazione. (Alt)