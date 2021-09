Serbia: premier Brnabic, all'Assemblea Onu parlerò della questione del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic "parlerà anche della questione del Kosovo" nel discorso che pronuncerà oggi davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo ha detto la stessa Brnabic in una conversazione con i giornalisti a margine dei lavori a New York. "Penso che sia importante che il mondo ascolti, che io invii un messaggio a coloro che saranno interessati a ciò che abbiamo da dire", ha detto la premier aggiungendo di aver discusso della situazione in Kosovo anche con il deputato del Congresso statunitense Eric Swallwell. (segue) (Seb)